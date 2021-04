Violenza donne, presto sui taxi di Roma campagna informativa su app YouPol (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Una collaborazione con la Polizia di Stato per pubblicizzare sui taxi YouPol, l’app nata per segnalare anonimamente episodi di bullismo o spaccio di stupefacenti e, dal primo lockdown, anche maltrattamenti e violenze domestiche. È l’idea lanciata stamattina nel corso della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale dalle ‘Tassiste di Roma’, associazione da sempre sensibile al tema della violenza di genere che rinnova il suo supporto al fianco delle donne che vivono in situazioni di abuso o maltrattamento proponendo una campagna di comunicazione finalizzata a diffondere la conoscenza di questo strumento digitale. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Una collaborazione con la Polizia di Stato per pubblicizzare sui taxi YouPol, l’app nata per segnalare anonimamente episodi di bullismo o spaccio di stupefacenti e, dal primo lockdown, anche maltrattamenti e violenze domestiche. È l’idea lanciata stamattina nel corso della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale dalle ‘Tassiste di Roma’, associazione da sempre sensibile al tema della violenza di genere che rinnova il suo supporto al fianco delle donne che vivono in situazioni di abuso o maltrattamento proponendo una campagna di comunicazione finalizzata a diffondere la conoscenza di questo strumento digitale.

