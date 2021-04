Ultime Notizie Roma del 07-04-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021)dailynews radiogiornale 7 Aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in astrazeneca Sospendi testo del vaccino sui giovanissimi la decisione dell’azienda farmaceutica presa in attesa del verdetto sulle trombosi gli adulti kyriakides se oggi la valutazione è mano sulla strada è che ha speranza astrazeneca hai altri mi fido di AIFA ed Ema scuola il ministro Bianchi ritorno in classe di più piccoli un segno di fiducia nel paese da scuola e sicura ma non è sotto una campana di vetro quindi quel grado di responsabilità che tutti dobbiamo avere non deve essere soltanto dentro la scuola ma deve essere dappertutto fuori e dentro questa grande comunità ha detto il ministro dell’istruzione di ieri sulla pandemia in Italia forniti dal Ministero della Salute hanno registrato 7767 nuovi casi con 112962 Tamponi e 421 vittime nel20 24 ore i casi erano stati 10680 con ...