Sondaggi elettorali Ipsos: Pd a soli due punti dalla Lega (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si riduce la distanza tra Lega e Partito Democratico. A dirlo sono gli ultimi Sondaggi elettorali Ipsos per Il Corriere della Sera. Il Carroccio, rispetto alla rilevazione di una settimana fa, perde mezzo punto attestandosi al 22%. Il Pd, nonostante la flessione di due decimi, è ora a due punti dal principale avversario (20%). Dietro Fratelli d’Italia effettua il controsorpasso sul Movimento 5 Stelle (18% contro 17,8%). Forza Italia dopo due settimane inchiodata al 7,6% fa un piccolo passetto in avanti al 7,7%. Ancora in sofferenza i piccoli partiti di area moderata tutti ancora sotto la soglia di sbarramento del 3%. Italia Viva si piazza davanti ad Azione (2,3% contro 2,2%), Europa Verde e Sinistra Italia si equivalgono (1,8% ciascuno) mentre +Europa è data all’1,6% davanti a Articolo ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si riduce la distanza trae Partito Democratico. A dirlo sono gli ultimiper Il Corriere della Sera. Il Carroccio, rispetto alla rilevazione di una settimana fa, perde mezzo punto attestandosi al 22%. Il Pd, nonostante la flessione di due decimi, è ora a duedal principale avversario (20%). Dietro Fratelli d’Italia effettua il controsorpasso sul Movimento 5 Stelle (18% contro 17,8%). Forza Italia dopo due settimane inchiodata al 7,6% fa un piccolo passetto in avanti al 7,7%. Ancora in sofferenza i piccoli partiti di area moderata tutti ancora sotto la soglia di sbarramento del 3%. Italia Viva si piazza davanti ad Azione (2,3% contro 2,2%), Europa Verde e Sinistra Italia si equivalgono (1,8% ciascuno) mentre +Europa è data all’1,6% davanti a Articolo ...

Advertising

fanpage : Per la prima volta dopo quasi tre anni la Lega scende sotto il 23% dei consensi. A testimoniarlo è la Supermedia d… - TermometroPol : #Sondaggi Aggiornamento della media delle intenzioni di voto @TermometroPol a inizio #aprile2021: @LegaSalvini… - LaLuna78146805 : @Noiconsalvini Ma nun me pare proprio, che fate create le info grafiche coi perché non avete fonti da citare? Siete… - EcuadorOggi : ????Condividiamo di seguito quattro sondaggi elettorali pubblicati tra il 31 marzo e il 1 aprile. Le elezioni si terr… - Pande_Monio : #salvini, ovvero il nulla! #6aprile @legasalvini #salvinisciacallo #lapeggiore_destra_disempre -