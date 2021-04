Sismabonus, Conte (Leu): “Non escludere chi ha avuto contributi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“escludere dalle agevolazioni del Sismabonus chi ha già usufruito in passato dei contributi della Legge 219 per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 è un controsenso. Sono passati oltre 40 anni, un tempo sufficiente ad avvertite l’esigenza di nuovi e significativi interventi di messa in sicurezza del patrimonio abitativo”. L o dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che ha depositato una interrogazione al Ministro dell’Economia per chiedere di intervenire per rimuovere l’esclusione. “Viene discriminato – continua il parlamentare – parte del patrimonio edilizio di intere regioni, come Campania e Basilicata, colpite duramente dal sisma del 1980; una esclusione che appare inaccettabile e immotivata. Proprio su territori ad alto rischio sismico, che hanno già conosciuto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“dalle agevolazioni delchi ha già usufruito in passato deidella Legge 219 per la ricostruzione dopo il terremoto del 1980 è un controsenso. Sono passati oltre 40 anni, un tempo sufficiente ad avvertite l’esigenza di nuovi e significativi interventi di messa in sicurezza del patrimonio abitativo”. L o dichiara Federico, deputato di Liberi e Uguali, che ha depositato una interrogazione al Ministro dell’Economia per chiedere di intervenire per rimuovere l’esclusione. “Viene discriminato – continua il parlamentare – parte del patrimonio edilizio di intere regioni, come Campania e Basilicata, colpite duramente dal sisma del 1980; una esclusione che appare inaccettabile e immotivata. Proprio su territori ad alto rischio sismico, che hanno già conosciuto ...

