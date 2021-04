Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato in ospedale, domani il processo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato, si tratta del quinto ricovero negli ultimi 5 mesi. Attesa per domani la sentenza del filone senese del processo Ruby Ter Un Altro ricovero per Silvio Berlusconi. Il cavaliere è in cura presso l’ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio. Berlusconi si è recato in ospedale con l’elicottero dopo aver trascorso le vacanze pasquali presso la casa della figlia Marina in Provenza. Il ricovero è avvenuto a seguito di una visita di controllo. Il processo di domani Per Silvio Berlusconi domani è il giorno del sentenza del processo Ruby Ter in ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021), si tratta del quinto ricovero negli ultimi 5 mesi. Attesa perla sentenza del filone senese delRuby Ter Un Altro ricovero per. Il cavaliere è in cura presso l’San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio.si è recato incon l’elicottero dopo aver trascorso le vacanze pasquali presso la casa della figlia Marina in Provenza. Il ricovero è avvenuto a seguito di una visita di controllo. IldiPerè il giorno del sentenza delRuby Ter in ...

