Saracinesche a metà e manifesti a lutto la protesta silenziosa dei parrucchieri (Di giovedì 8 aprile 2021) di Monica De Santis Saracinesche a metà ieri mattina per parrucchieri e barbieri a Salerno e in provincia. Una manifestazione di protesta silenziosa e pacifica promossa dalla Cna di Salerno contro la decisione di lasciare ancora chiusi parrucchieri e centri estetici per altri 15 giorni in Campania. Così ieri mattina, l'apertura simbolica delle attività con le Saracinesche alzate a metà e l'affissione di una locandina a lutto per segnalare con un gesto forte la difficoltà e la disperazione delle aziende e dei lavoratori fermi da settimane, nonostante investimenti ingenti per garantire sicurezza ai clienti e alle attività svolte in generale. Tante tantissime le adesioni soprattutto a Salerno città dove hanno aderito quasi tutti i ...

