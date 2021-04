Roma, forfait di Mkhitaryan e Smalling: non partiranno per Amsterdam (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma - Niente Ajax per Smalling, ma neanche per Mkhitaryan. Il trequartista armeno aveva delle chance di partire con la squadra per Amsterdam, per accomodarsi in panchina, ma questa mattina non ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021)- Niente Ajax per, ma neanche per. Il trequartista armeno aveva delle chance di partire con la squadra per, per accomodarsi in panchina, ma questa mattina non ha ...

Advertising

ilRomanistaweb : Dzeko torna al centro dell'attacco in Europa League. Alle sue spalle Pedro e Pellegrini, tentativo per Mkhitaryan.… - LAROMA24 : Ajax-Roma: Smalling verso il forfait, poche chances di vedere Mkhitaryan. Titolari Veretout e Cristante, Dzeko in v… - forzaroma : #Fonseca tra l'Ajax e l'ombra di #Sarri e #Allegri. #Smalling e #Mkhitaryan rischiano un altro forfait - sportli26181512 : Ajax-Roma, l'ex Stekelenburg vicino al forfait. In porta va un baby: Martin Stekelenburg ha aspettato questo moment… - romanewseu : #Ajax, #Stekelenburg verso il forfait contro la Roma: si prepara il giovane #Scherpen #ASRoma #Romanewseu… -