PS3, PS Vita e PSP: al via la petizione dei fan per salvare i negozi digitali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Era solo questione di tempo: Sony giorni fa ha annunciato ufficialmente che i negozi digitali di PlayStation 3, PSP e PS Vita verranno chiusi ufficialmente il 2 luglio. Ciò significa, come precedentemente riportato, che numerosi giochi verranno cancellati per sempre. Ora un gruppo di giocatori ha dato il via ad una petizione online che chiede di salvare questi negozi dalla chiusura. La notizia è stata data dall'account Twitter Delisted Games, che tiene traccia di tutti i giochi digitali che vengono rimossi dai vari negozi digitali. Al momento della stesura dell'articolo, questa petizione ha raccolto 720 firme su 1.000 richieste e chiede a Sony di mantenere aperti i negozi, notando che sono passati ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Era solo questione di tempo: Sony giorni fa ha annunciato ufficialmente che idi PlayStation 3, PSP e PSverranno chiusi ufficialmente il 2 luglio. Ciò significa, come precedentemente riportato, che numerosi giochi verranno cancellati per sempre. Ora un gruppo di giocatori ha dato il via ad unaonline che chiede diquestidalla chiusura. La notizia è stata data dall'account Twitter Delisted Games, che tiene traccia di tutti i giochiche vengono rimossi dai vari. Al momento della stesura dell'articolo, questaha raccolto 720 firme su 1.000 richieste e chiede a Sony di mantenere aperti i, notando che sono passati ...

