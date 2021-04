Palestre, bilancio da tragedia: in un anno persi 2 miliardi, 200mila i disoccupati (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr — Tra le attività più colpite nel corso del 2020 dalle restrizioni e dalle misure di contrasto alla pandemia figurano le Palestre. Una autentica ecatombe quella che risulta dalla ricerca condotta dall’International Fitness Observatory (Ifo), condotta su un campione complessivo di 6000 Palestre, in collaborazione con la società Egeria e coordinata dal presidente dell’Osservatorio, Paolo Menconi. Settore Palestre: un’ecatombe Due miliardi di euro andati in fumo, duecentomila professionisti del settore ridotti o al precariato oppure alla espunzione dal circuito del lavoro. Di questi, il 40% ammette di non sapere se riuscirà e in che modo a resistere alla crisi economica, mentre il 20/25% dei club rileva come le risorse siano insufficienti e assolutamente incompatibili con la possibilità di tenere il passo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr — Tra le attività più colpite nel corso del 2020 dalle restrizioni e dalle misure di contrasto alla pandemia figurano le. Una autentica ecatombe quella che risulta dalla ricerca condotta dall’International Fitness Observatory (Ifo), condotta su un campione complessivo di 6000, in collaborazione con la società Egeria e coordinata dal presidente dell’Osservatorio, Paolo Menconi. Settore: un’ecatombe Duedi euro andati in fumo, duecentomila professionisti del settore ridotti o al precariato oppure alla espunzione dal circuito del lavoro. Di questi, il 40% ammette di non sapere se riuscirà e in che modo a resistere alla crisi economica, mentre il 20/25% dei club rileva come le risorse siano insufficienti e assolutamente incompatibili con la possibilità di tenere il passo ...

Advertising

GiovannaSandr16 : RT @IlPrimatoN: Di questi 200mila, il 40% ammette di non sapere se riuscirà e in che modo a resistere alla crisi economica - Italia00000 : RT @IlPrimatoN: Di questi 200mila, il 40% ammette di non sapere se riuscirà e in che modo a resistere alla crisi economica - IlPrimatoN : Di questi 200mila, il 40% ammette di non sapere se riuscirà e in che modo a resistere alla crisi economica -