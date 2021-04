Oltre 3,3 milioni di spettatori su Canale 5 per Real-Liverpool (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Champions League in chiaro continua a dare soddisfazioni a Mediaset. Nonostante l’assenza di squadre italiane nei quarti di finale della principale competizione per club del vecchio continente, le sfide tra i top club europei accendono comunque l’interesse degli appassionati di calcio. E’ stato così per la sfida di andata tra Real Madrid e Liverpool, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Champions League in chiaro continua a dare soddisfazioni a Mediaset. Nonostante l’assenza di squadre italiane nei quarti di finale della principale competizione per club del vecchio continente, le sfide tra i top club europei accendono comunque l’interesse degli appassionati di calcio. E’ stato così per la sfida di andata traMadrid e, L'articolo

Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - GDF : #GDF #Torino #Scoperta maxi frode in #commercio. #Sequestrati oltre 15 milioni di #prodotti recanti la falsa indica… - Agenzia_Ansa : In India per la prima volta oltre 100mila casi in 24 ore. Il bilancio delle infezioni supera 12,5 milioni, i morti… - ConsBrunello : #Vino, #BrunellodiMontalcino: avvio record nel 1° trimestre per la super annata 2016, +37% le fascette consegnate.… - Oli_oleaster : RT @saveriolakadima: -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre milioni Them, la nuova serie TV horror di Amazon Prime Them, tutto sulla serie TV La trama è ambientata negli Stati Uniti del 1953, durante quella che gli storici chiamano Seconda grande migrazione : cioè lo spostamento di oltre cinque milioni di ...

Kick scooter: Niu entra nel mercato dei monopattini Ecco che il colosso cinese, dopo aver già venduto 1,8 milioni di scooter elettrici in tutto il ...dedicato alla mobilità "Last Mile" e questo ci fa supporre che il Kick Scooter non rimarrà solo e oltre ...

CORONAVIRUS: oltre 10 milioni di ITALIANI a rischio POVERTA', lo dicono i dati del CENTRO STUDI UNIMPRESA. Dettagli iLMeteo.it In Gran Bretagna 19 morti tra chi ha utilizzato AstraZeneca. Il vaccino di Oxford sconsigliato per gli under 30 Salgano a 76 i casi di trombosi rare e a 19 i morti registrati nel Regno Unito fra le circa 20 milioni di persone che hanno utilizzato finora il vaccino anti Covid sviluppato dall’Univertsità di Oxfor ...

Lerici dimezza le tariffe per l’asilo nido I costi della macchina comunale ammontano a 7 milioni e mezzo, più il milione e rotti della polizia ... dell’asilo nido e della sezione primavera al 50% - ha detto – oltre all’applicazione del fattore ...

