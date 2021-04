(Di mercoledì 7 aprile 2021) “Le violenze non sono accettabili ma non possiamo fare finta di niente. La fiducia si da’ con la certezza della programmazione delle”, ha detto il presidente di Noi con l’Italia. mac/ads/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Lupi “Chiediamo al Governo di riprogrammare le riaperture” - _Fumagalli : RT @massimovitturi: Depositato al @SenatoStampa nuovo ddl per togliere dalle mani della @ProvinciaTrento la gestione di orsi e lupi e trasf… - Valessiabi : RT @massimovitturi: Depositato al @SenatoStampa nuovo ddl per togliere dalle mani della @ProvinciaTrento la gestione di orsi e lupi e trasf… -

Ultime Notizie dalla rete : Lupi Chiediamo

... continua Solfanelli che aggiunge 'attacchi di, cinghiali che girano vicino al centro, un ... Le aziende agricole non vogliono indennizzi ma prospettive,qualcosa che dia fiducia per il ......ad un uomo coraggioso e nobile Posted on 30 Novembre 2016 Author Redazione Il vescovo Vittorio... Noi siamo tristi e non siamo d'accordo ealla sindaca di ripensarci Posted on 7 Dicembre ...Monteroni d’Arbia, colpita il giorno di Pasqua l’azienda agricola caseificio Podere Sant’Anna a Radi. I fratelli Sanna: "Ci hanno lasciato soli" ...Attacco dei lupi al caseificio Sanna a Radi, Solfanelli (Coldiretti): "Situazione fuori controllo, serve piano straordinario" ...