L' Eredità | Martina Crocchia eliminata dal programma | ' Mi avete cambiato la vita'

Grande emozione nella puntata de L'Eredità del 7 aprile con Martina Crocchia che non è riuscita a mantenere il suo status di campionessa. Purtroppo per lei, l'avventura nel game show di Rai 1 è terminata. Flavio Insinna ci ha tenuto a salutarla, ricordando alcune parole da lei dette nei giorni scorsi. Molto toccante è stato anche il piccolo discorso d'addio che Martina ha fatto nella trasmissione. Addio a L'Eredità per Martina Crocchia: il saluto commovente Cala il sipario sulla lunghissima ed emozionante avventura della campionessa Martina Crocchia a L'Eredità. Lunedì 5 aprile, dopo due settimane di assenza per dare spazio allo speciale appuntamento dedicato alla beneficenza, Flavio Insinna ha avuto modo di ...

PaoloLatini : A tutte le suocere che gongolano perché Martina è uscita dall' #eredita sappiate che è tra i concorrenti che sicura… - SellyPace : Non ci credo! È uscita Martina! (Era anche ora eh!??) #eredità - Kxjyw_66 : @pattanna66 Il problema è che quelli che hanno scritto che non avrebbero più guardato l'#eredita finché Martina fos… - 19Paolo47 : #Martina a casa l'eredità - Silvia__Moro : Esce Martina all'#Eredità. Tutti gli appassionati dell'Eredità in questo momento: -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità Martina L'Eredità, la scelta del campione fa infuriare i fan: 'Com'è possibile?'. Flavio Insinna reagisce così L'Eredità , la scelta del campione spiazza i fan: ' Com'è possibile? '. Flavio Insinna reagisce così. ... È tornata, dunque, anche la campionessa in carica Martina Ma oggi ad arrivare alla ghigliottina, ...

Martina Crocchia, il futuro dopo l'Eredità: cosa l'aspetta ... infatti, ospite fisso nel salotto pomeridiano di Serena Bortone e la campionessa in carica de L'Eredità ha ammesso di ammirarlo molto. Martina non è una divulgatrice scientifica ma il suo bagaglio ...

