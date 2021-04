L' Africa è l' unico continente a non avere un suo vaccino | e non perché non ci siano scienziati

Advertising

Klaatuman : RT @globalistIT: - globalistIT : - _Amarantine_ : Articolo in una pagina scientifica sul fatto che sia quasi stato debellato un pericoloso nematode parassita che pro… - M_T_Cicerone : @PiselloLiberale Non è dimostrata l'inefficacia del vaccino sulle varianti. L'unico senso che ha è che consente ai… - capra_il : @Saverio37056874 @VPierucci @LegaSalvini Nord; poi di governo per chiedere i voti anche al sud, prima Africa e terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Africa unico

Globalist.it

Di solito ci vogliono molti mesi, e talvolta diversi anni, dopo l'approvazione di un nuovo farmaco o trattamento prima che sia accessibile in. ad_dyn La mancanza di fondi è collegata in parte ...... sicuramente la più pressante per l'Italia, si concretizza nel Medio Oriente e Nordin ... In merito quest' anno l'think tank esistente che porta il nome dell'Alleanza, la NATO Defence ...Il fatto che ciò non sia accaduto in Africa riflette piuttosto una particolare visione culturale, che orienta le spese e gli investimenti in precise direzioni. Gli sforzi compiuti dagli scienziati ...Nonostante il crescente interesse per l’Africa, l’ambiente edificato del continente è ancora largamente sconosciuto. Esce in aprile una guida che aspira a colmare questa mancanza di conoscenze e che ...