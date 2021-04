Kluivert dimentica la Roma | «Sto bene al Lipsia e vorrei restare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Justinnon ha intenzione di tornare alla. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante olandese sul suo momento alJustin, intervistato da Algemeen Dagblad, ha parlato del suo momento al. «Mi sentoqui e mi piacerebbe, ma sappiamo tutti come funziona il mercato e il mio contratto di prestito non prevede opzioni per il riscatto. Alnessuno all’inizio della settimana sa chi giocherà il sabato, partiamo tutti alla pari e lo spirito di squadra è ottimo. Giocano quelli che stanno meglio e per questo a volte il mister cambia anche mezza squadra». Leggi su Calcionews24.com