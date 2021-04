Juventus-Napoli, i complimenti di De Laurentiis: “Bravi ragazzi, siamo usciti a testa alta” (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito fino alla fine…Bravi tutti!“, queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo Juventus-Napoli 2-1. Il patron dei partenopei ha fatto i complimenti agli uomini di Gattuso nonostante la sconfitta all’Allianz Stadium per mano dei bianconeri nella sfida valida per il recupero della terza giornata d’andata di Serie A 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) “. Nee soprattutto mi sono divertito fino alla fine…tutti!“, queste le parole del presidente delAurelio Dedopo2-1. Il patron dei partenopei ha fatto iagli uomini di Gattuso nonostante la sconfitta all’Allianz Stadium per mano dei bianconeri nella sfida valida per il recupero della terza giornata d’andata di Serie A 2020/2021. SportFace.

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - MoyanoEstefania : RT @ForzaJuveEN: FT: Juventus 2-1 Napoli Paulo Dybala scored the winning goal for the Bianconeri. - ChiesaHeader : RT @ADeLaurentiis: Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL -