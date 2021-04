Juventus - Napoli 1 - 0 Live al 45' | bianconeri avanti grazie a Ronaldo Un rigore per parte non assegnato

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - MondoNapoli : LIVE - Juventus-Napoli, arriva il 2-0 bianconero nel miglior momento degli azzurri - - lodozika : RT @FoxSportsBrasil: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVE!!! DYBALA AMPLIA! Juventus 2 x 0 Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

DIRETTA(RISULTATO LIVE 1 - 0): ALTRA OCCASIONE PER CUADRADO Il secondo tempo disi apre con un brivido per i bianconeri: al 48' Di Lorenzo si presenta davanti a Buffon che ...Ilcontinua a rispondere colpo su colpo alle occasioni della. Partita che al momento ha dei ritmi altissimi. 8'pt Calcio d'angolo ancora per la Juve, e colpo di testa di Rabiot. ...JUVENTUS (4-4-2): Buffon 6; Danilo 6, De Ligt 6, Chiellini 6, Alex Sandro 5; Cuadrado 7, Bentancur 7, Rabiot 6,5, Chiesa 7; Morata 6(67' Dybala), Ronaldo 7.71' - ANCORA UN GRANDE BUFFON! Conclusione da fuori area tentata da Fabian Ruiz che trova la grande risposta del portiere della Juventus, protagonista in questo secondo tempo. 68' - DOPPIO CAMBIO NELL ...