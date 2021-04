Incidente di Suiles | uno striscione per chiedere giustizia per Ivan

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ... si è svolta l'udienza preliminare, rinviata poi a domani, non essendo stato raggiunto l'accordo per il patteggiamento (Visited 119 times, 120 visits today) Notizie Simili: Dai parenti agli ...

Gallura Oggi

... morto in un tragicostradale nel settembre 2017 tra Pittulongu e. Due striscioni appesi fuori dal tribunale con la foto del figlio e una frase: 'Giustizia per Ivan, 3 anni e 7 mesi ...A distanza di tre anni e sette mesi dalla tragedia di, non c'è ancora una sentenza. Ivan era morto a 28 anni (li avrebbe dovuti compiere qualche giorno dopo l'), mentre andava a ...Striscione di protesta davanti al tribunale dal padre di Ivan Valente: «Nessuno ha mai ritirato né sospeso la patente a chi ha travolto la sua auto» ...