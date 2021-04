Il Sassuolo perde un giocatore per Benevento | sarà squalificato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn attesa di riaccogliere in gruppo i nazionali fermati in via precauzionale causa Covid, ildovrà fare a meno di unper la sfida in programma al Ciro Vigorito contro illunedì sera. Il giudice sportivo fermerà infatti per un turno Hamed Traorè, autore del gol del 2-1 contro l’Inter. Il centrocampista era diffidato e l’ammonizione rimediata a San Siro lo costringerà a saltare il prossimo turno. Sotto osservazione la questione legata ai nazionali: Locatelli, Ayhan e Ferrari torneranno a disposizione da domenica, mentre per Berardi e Caputo i giorni di ‘isolamento’ precauzionale dal gruppo scadranno prima. Restano comunque da valutare le loro condizioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.