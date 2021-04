Il governo riapre le scuole ma sindaci e governatori frenano: ecco dove le elementari restano in Dad (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cancelli delle scuole riaperti oggi, 7 aprile, per più di 5 milioni di studenti che riprenderanno le lezioni in presenza dopo l’ennesimo stop dovuto all’aumento di contagi da Coronavirus nei mesi scorsi. Per le fasce d’età che potranno effettivamente varcare la soglia degli istituti scolastici, si procede in base al colore della regione. Come già spiegato in precedenza, nelle zone rosse torneranno in aula gli alunni fino alla prima media; in quelle arancioni il rientro riguarderà tutti gli alunni fino alla terza media. Nelle zone arancioni, inoltre, gli studenti delle superiori torneranno in aula almeno al 50%, fino a un massimo del 75%. In quelle rosse, invece, la didattica delle superiori si svolgerà esclusivamente a distanza (Dad). Come stabilito dall’ultimo decreto legge varato dal governo Draghi, i governatori delle Regioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cancelli delleriaperti oggi, 7 aprile, per più di 5 milioni di studenti che riprenderanno le lezioni in presenza dopo l’ennesimo stop dovuto all’aumento di contagi da Coronavirus nei mesi scorsi. Per le fasce d’età che potranno effettivamente varcare la soglia degli istituti scolastici, si procede in base al colore della regione. Come già spiegato in precedenza, nelle zone rosse torneranno in aula gli alunni fino alla prima media; in quelle arancioni il rientro riguarderà tutti gli alunni fino alla terza media. Nelle zone arancioni, inoltre, gli studenti delle superiori torneranno in aula almeno al 50%, fino a un massimo del 75%. In quelle rosse, invece, la didattica delle superiori si svolgerà esclusivamente a distanza (Dad). Come stabilito dall’ultimo decreto legge varato dalDraghi, idelle Regioni ...

