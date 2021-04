I Guns N’ Roses in concerto a San Siro nel 2022

(Di mercoledì 7 aprile 2021) IN’tornano (auspicabilmente) in Italia nel, precisamente il 10 luglio. Sperando di lasciarci la pandemia alle spalle e che da qui a un anno le nostre abitudini siano tornate alla normalità, la rockband si esibirà allo stadio Sandi Milano. Qualche anno fa, Axl Rose, Slash e Duff McKagan avevano dato il via a una reunion (mutilata degli altri due membri della formazione originale, Izzy Stradlin e Steven Adler) che li aveva portati in giro per il mondo e anche nel nostro paese, a Imola e Firenze. Sperando che il piano vaccinale nel nostro paese funzioni, e che l’evento sia realizzato sull’esempio spagnolo, la band ci vedrà tutti tra gli spalti e il parterre dello stadio. Ad aprire ilsarà Gary Clark Jr. I biglietti sono disponibili sul sito di Live ...

Axl Rose e i suoi compagni di band hanno posticipato i live show: prossimo appuntamento nel 2022. I'n'hanno rimandato di nuovo il tour ...N'- Welcome To The Jungle www.youtube.com Insomma, un mix travolgente, così come è travolgente la qualità del sonwriting. Basti citare Welcome to the Jungle o Paradise City, senza ...I Guns N’ Roses hanno annunciato il ritorno in Italia con un concerto che si terrà allo Stadio San Siro di Milano nel 2022 ...I Guns'n'Roses hanno rimandato di nuovo il tour europeo. La band aveva programmato di partire nel 2020 ma ha bloccato la tournée fino al 2021. Ora, Axl Rose e i suoi compagni di band hanno ...