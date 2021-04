Harry e Meghan debuttano su Netflix con una docu-serie sugli Invictus Games

(Di mercoledì 7 aprile 2021)sucon una delle cause più care al duca di Sussex, gli. Si tratta di una sorta di Paralimpiadi con la competizione in diverse discipline sportive tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio.Il primo progetto realizzato dalla casa di produzione della coppia ‘Archewell Productions’ si chiama ‘Heart of’, unache seguirà gli atleti e la loro preparazioni ai giochi, la cui prossima edizione è prevista nel 2022 all’Aia nei Paesi Bassi.“Fin dall’inizio dei priminel 2014 - ha detto il principein una dichiarazione ufficiale - sapevamo che ogni ...

L'intervista - bomba rilasciata a Oprah ha (prevedibilmente) lasciato strascichi su strascichi, ma Harry e Meghan stanno già lavorando al loro debutto da produttori dopo l'accordo firmato con il Netflix lo scorso autunno: il Duca e la Duchessa di Sussex sono concentrati sul primo progetto di ...