Graduatorie terza fascia ATA | le risposte alle domande più frequenti | Question time su OS TV Giovedì 8 aprile ore 14 30

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Fino al 22ci sarà tempo per inviare leonline per l’aggiornamento delledidel personale Ata. In diretta su Facebook e Youtube uno speciale in diretta in cui si affrontano i principali temi. L'articoloATA, lepiùsu OS TVore 14.30 .