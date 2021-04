Giugliano | slitta l’apertura dei due nuovi centri vaccinali dell’Asl

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ultimi preparativi per i due. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Pirozzi, ha concesso con delibera di giunta del 25 marzo due strutture in comodata d’uso all’Asl Napoli 2 nord: l’istituto Levi Montalcini di via Antica Giardini e l’ottavo circolo di via Signorelle a Lago Patria. Saranno utilizzate quindi le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Si torna a scuola a Giugliano, l'Amministrazione comunale ha deciso di non prolungare la Dad. La decisione è stata presa in una riunione di giunta e confronto col consigliere Giovanni Pirozzi di Forza ..."Slittare il ritorno in classe dopo il 15 aprile". Questa la richiesta presentata oggi dal consigliere di Forza Italia Giovanni Pirozzi al sindaco Nicola Pirozzi. Il governo n ...