Draghi lavora a Recovery e Sostegni Gelmini | “Delle riaperture da maggio ci saranno | forse qualcosa anche dal 20 aprile”

(Di giovedì 8 aprile 2021) La preoccupazione per i possibili rallentamenti al piano vaccinale a causa della vicenda AstraZeneca si accompagna alla necessità di fare presto per il nuovo decreto, la cui urgenza è stata dimostrata dalle proteste esplose l'altro ieri in tutta Italia, arrivando davanti a Montecitorio. Per questo Marioha passato la giornata di ieri al lavoro, per preparare l'incontro di oggi (alle 17) con le Regioni. Sul tavolo ci sarà il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma i governatori, è dato per scontato, vorranno parlaredella situazione dell'epidemia e."E' il momento di riprogrammare ledei prossimi mesi, solo così il Paese sarà pronto a ripartire dove il virus lo consentirà", ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti. Una "road ...

Advertising

Ecatetriformis : RT @piercabat70: @ConteRetweet @piercamillo beh anche lei Piercamillo ci percula alla grande, ha già cambiato 4 volte la bio, ora ha tolto… - piercabat70 : @ConteRetweet @piercamillo beh anche lei Piercamillo ci percula alla grande, ha già cambiato 4 volte la bio, ora ha… - askanews_ita : Draghi lavora a Recovery e Sostegni, preoccupa il caso AstraZeneca - Bluarte1 : RT @Luongo11: gli #italiani avvolti circondati dalla #pessimapolitica. Ovunque si organizza e si lavora per il #futuro costruzioni e rist… - ViaCialdini : RT @Luongo11: gli #italiani avvolti circondati dalla #pessimapolitica. Ovunque si organizza e si lavora per il #futuro costruzioni e rist… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi lavora

askanews

Per questo Marioha passato la giornata al lavoro, per preparare l'incontro di domani (alle 17) con le Regioni. Sul tavolo ci sarà il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma i governatori, ...Per questo Marioha passato la giornata al lavoro, per preparare l'incontro di domani (alle 17) con le Regioni. Sul tavolo ci sarà il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma i governatori, ...Per questo Mario Draghi ha passato la giornata di ieri al lavoro, per preparare l’incontro di oggi (alle 17) con le Regioni. Sul tavolo ci sarà il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma i ...Sul piano dell'immigrazione Draghi ha dichiarato: "Esprimiamo soddisfazione per ... Poi c’è da ricostruire l’aeroporto internazionale della capitale Tripoli, i cui lavori a suo tempo furono assegnati ...