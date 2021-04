Denise Pipitone, il gruppo sanguigno di Olesya non coincide (Di mercoledì 7 aprile 2021) Denise Pipitone, il gruppo sanguigno della ragazza russa Olesya è diverso rispetto a quello della bambina scomparsa nel lontano 2004. Denise Pipitone, il gruppo sanguigno della ragazza russa non coincide (Screenshot)L’avvocato Giacomo Frazzitta ha dichiarato che preservando le dichiarazioni sulla privacy del gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo è stato rivelato che il gruppo sanguigno non coincide. Nella giornata odierna, l’avvocato ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Marsala tutti i documenti, gli accertamenti sono in fase di valutazione. I tempi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 7 aprile 2021), ildella ragazza russaè diverso rispetto a quello della bambina scomparsa nel lontano 2004., ildella ragazza russa non(Screenshot)L’avvocato Giacomo Frazzitta ha dichiarato che preservando le dichiarazioni sulla privacy deldi, durante il programma russo è stato rivelato che ilnon. Nella giornata odierna, l’avvocato ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Marsala tutti i documenti, gli accertamenti sono in fase di valutazione. I tempi ...

