Covid, calano i cotagi, indice di positività scende al 4%. Nel Lazio meno casi ma salgono i ricoveri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tende dunque finalmente a migliorare la situazione contagi nel Paese, visto che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 339.939 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme) che, per effetto dei 13.708 nuovi contagi individuati, hanno dato un indice positività al 4%, quindi ancora al ribasso. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, attualmente in Italia i positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 547.837, quindi ben 7.868 in meno rispetto a ieri. Per quel che riguarda invece le regioni maggiormente dai nuovi contagi, sebbene con molti meno casi rispetto ai giorni precedenti torna nuovamente ‘in vetta’ la Lombardia (2.569), seguita dal Piemonte (1.464), dalla Campania (1.358), Puglia (1.255), Veneto (1.111), e Lazio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tende dunque finalmente a migliorare la situazione contagi nel Paese, visto che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 339.939 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme) che, per effetto dei 13.708 nuovi contagi individuati, hanno dato unal 4%, quindi ancora al ribasso. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, attualmente in Italia i positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 547.837, quindi ben 7.868 inrispetto a ieri. Per quel che riguarda invece le regioni maggiormente dai nuovi contagi, sebbene con moltirispetto ai giorni precedenti torna nuovamente ‘in vetta’ la Lombardia (2.569), seguita dal Piemonte (1.464), dalla Campania (1.358), Puglia (1.255), Veneto (1.111), e...

