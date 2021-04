Cirinnà (Pd): 'Chi dice che il Ddl Zan limita la libertà di espressione è in malafede' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel corso della riunione della Commissione Giustizia per la calendarizzazione del Ddl Zan (che è stato ancora fatto slittare per 'una questione tecnica'), Monica Cirinnà, senatrice del Pd, ha ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel corso della riunione della Commissione Giustizia per la calendarizzazione del Ddl Zan (che è stato ancora fatto slittare per 'una questione tecnica'), Monica, senatrice del Pd, ha ...

Advertising

Paoloperora : @SecolodItalia1 @SoniaLaVera Non so chi è maiorino. Ma definire donna la Cirinnà è un azzardo ?? - VittoriaB12 : RT @Rosy87234986: @beatrice_tom @yoygiada Come dice Putin 'chi lo dice lo è'! I parassiti con quei cartelli sanno di poterlo fare,protetti… - MariaLu91149151 : RT @Rosy87234986: @beatrice_tom @yoygiada Come dice Putin 'chi lo dice lo è'! I parassiti con quei cartelli sanno di poterlo fare,protetti… - DanielHopfen : @MonicaCirinna @Libero_official @robersperanza @PSenaldi Uno dei tanti tweet demenziali di chi, Monica Cirinná ,dif… - Rosy87234986 : @beatrice_tom @yoygiada Come dice Putin 'chi lo dice lo è'! I parassiti con quei cartelli sanno di poterlo fare,pro… -