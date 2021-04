Ciclismo, Scheldeprijs 2021 oggi in tv: orari e diretta streaming (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile è il giorno dello Scheldeprijs 2021, classica belga che regala ai velocisti una ghiotta occasione per cercare gloria durante la cosiddetta “Campagna del Nord”. Da Terneuzen a Schoten dopo 193 chilometri, i corridori dovranno affrontare anche cinque tratti di pavè nel finale tra cui 4 passaggi sulla Broekstraat. Il grande favorito è Sam Bennett, ma l’irlandese avrà avversari di alto livello come Demare, Ackermann, gli italiani Viviani e Nizzolo e tanti altri. SEGUI QUI IL LIVE La partenza della corsa è prevista per le ore 12:45, con gli appassionati che potranno seguire la diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 15:00 oltre che la diretta streaming su Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà lo Scheldeprijs in tempo reale fin dalla partenza con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile è il giorno dello, classica belga che regala ai velocisti una ghiotta occasione per cercare gloria durante la cosiddetta “Campagna del Nord”. Da Terneuzen a Schoten dopo 193 chilometri, i corridori dovranno affrontare anche cinque tratti di pavè nel finale tra cui 4 passaggi sulla Broekstraat. Il grande favorito è Sam Bennett, ma l’irlandese avrà avversari di alto livello come Demare, Ackermann, gli italiani Viviani e Nizzolo e tanti altri. SEGUI QUI IL LIVE La partenza della corsa è prevista per le ore 12:45, con gli appassionati che potranno seguire latv su Eurosport 2 a partire dalle 15:00 oltre che lasu Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà loin tempo reale fin dalla partenza con ...

