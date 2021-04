Advertising

VincenzoOrab96 : RT @Adnkronos: L’aiuto di un professionista può fare la differenza. - fisco24_info : Campagna antifumo Pfizer con Ranieri testimonial, smetti con l'aiuto di un professionista: Due squadre di ‘calciato… - Adnkronos : L’aiuto di un professionista può fare la differenza. - TV7Benevento : Campagna antifumo Pfizer con Ranieri testimonial, smetti con l'aiuto di un professionista... -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna antifumo

Adnkronos

...e CentroFondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano " è fondamentale invece 'conoscere per decidere', come recita uno slogan utilizzato qualche anno fa per unanelle ......e CentroFondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano " è fondamentale invece 'conoscere per decidere', come recita uno slogan utilizzato qualche anno fa per unanelle ...responsabile Pneumologia e Centro antifumo Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano – è fondamentale invece ‘conoscere per decidere', come recita uno slogan utilizzato qualche anno fa ...Roma, 7 apr. (Adnkronos Salute) - Due squadre di ‘calciatori della domenica’ che rincorrono il pallone su un campetto di periferia. Una star del calcio internazionale, l’allenatore Claudio Ranieri, ch ...