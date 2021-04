Briatore | Rischiamo la guerra civile Per voi esagera o non ha tutti i torti?

Advertising

MInghingolo : RT @Libero_official: 'Commercianti alla rovina, hanno ricevuto l'elemosina. E disastri #Ue sul #vaccino: rischiamo la guerra civile'. #Bria… - ValerioPetretto : RT @Libero_official: 'Commercianti alla rovina, hanno ricevuto l'elemosina. E disastri #Ue sul #vaccino: rischiamo la guerra civile'. #Bria… - ENRICO27218318 : RT @Libero_official: 'Commercianti alla rovina, hanno ricevuto l'elemosina. E disastri #Ue sul #vaccino: rischiamo la guerra civile'. #Bria… - veratto_A : RT @Libero_official: 'Commercianti alla rovina, hanno ricevuto l'elemosina. E disastri #Ue sul #vaccino: rischiamo la guerra civile'. #Bria… - mrzchm : RT @Libero_official: 'Commercianti alla rovina, hanno ricevuto l'elemosina. E disastri #Ue sul #vaccino: rischiamo la guerra civile'. #Bria… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore Rischiamo

Adnkronos

Flavio: 'A forza di cazzeggiarela guerra civile'. Poi chiama 'Fagiuolo' il generale Figliuolo Poi è arrivata anche una piccola gaffe. Come ha mostrato il giornalista e autore di ...Flavio: 'A forza di cazzeggiarela guerra civile'. Poi chiama 'Fagiuolo' il generale Figliuolo Poi è arrivata anche una piccola gaffe. Come ha mostrato il giornalista e autore di ...In merito alla dura protesta dei ristorati a Montecitorio, Briatore si è espresso così: “Rischiamo la guerra civile, la gente non ne può più. Si sapeva già un anno fa che gli anziani ...Leggi anche: >> Covid, la previsione del professor Galli in diretta a Cartabianca: 'Si saprà entro il weekend' L’imprenditore è stato piuttosto critico sulla questione che attualmente tiene banco, ...