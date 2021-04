Bale | il consiglio dell’ex tecnico del Real Madrid | “Pensi con la sua testa e ignori il suo agente”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sta facendo parlare di sé per il mercato ma anche per qualche curiosa dichiarazione in merito agli UFO. Eppure, Garethattira sempre l'interesse degli esperti. Anche John Toshack, storico ex mister anche del, ha voluto dire la sua sul gallese dandogli anche unin ottica futura quando dovrà decidere cosa fare al ritorno al club blancos dopo la stagione al Tottenham.Parlando ai microfoni di Goal, l'ex allenatore ha commentato: "Spesso, non è il giocatore ad essere controverso. Penso che lo sia chi rappresenta i suoi interessi", ha spiegato Toshack facendo riferimento ae al suoBarnett. "Noiamo che gli agenti facciano gli interessi dei giocatori ma chi è in questo mondo sa che spesso non è così e spesso non fanno del bene".E ...