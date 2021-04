Ats | in Bergamasca la curva rallenta | ma non abbassare la guardia Aree critiche ancora ai confini con Brescia e Cremona

(Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati della settimana dal 31 marzo al 6 aprile: valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, scende dai 197 casi di tre settimane fa e ai 170 della scorsa settimana ai 153 per 100.000 abitanti. Il numero di Comuni con zero nuovi casi sale da 52 a 57. «Rischio di possibili risalite dellaepidemica sul territorio, rispettare rigorosamente tutte le norme previste».

Nella Bergamasca 180 medici di medicina generale ritirano mercoledì 7 aprile dall'Agenzia di tutela della salute di Bergamo i vaccini anti Covid19 che verranno somministrati a ...Ora li seguiranno altri colleghi: sono 270 i medici di famiglia che hanno aderito alla richiesta dell'Ats di andare di casa ... Federazione dei medici di base bergamaschi ...