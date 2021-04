AstraZeneca, l’Ema: “Trombosi effetto collaterale raro”. L’Ue ipotizza l’uso per gli over 60 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Crisanti: «Più pericoloso l’aereo». Vertice governo-Regioni alle 20. La prossima settimana via all’indagine sulla sperimentazione clinica di Sputnik Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 aprile 2021) Crisanti: «Più pericoloso l’aereo». Vertice gno-Regioni alle 20. La prossima settimana via all’indagine sulla sperimentazione clinica di Sputnik

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - TgLa7 : 'I benefici del #vaccino #AstraZeneca superano i rischi'. Lo ribadisce l'#Ema in una nota al termine della sua valutazione. - fattoquotidiano : ASTRAZENECA / VACCINO SENZA PACE Prima lo stop and go, con la sospensione e il successivo via libera. Poi di nuovo… - MaxBertoni1 : RT @Rosskitty77: AstraZeneca, Zaia: 'Tragedia se Ema sospende vaccino' - Per Zaia la tragedia non è il rischio di inoculare farmaci sperim… - Psyco012 : In perfetto clima pasquale dopo PonzioPilato ecco a voi L #EMA che decide di non decidere per paura di bloccare una… -

