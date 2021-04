AstraZeneca | le trombosi inducono i medici britannici ad uno stop per gli under 50 a vantaggio del Moderna

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ufficialmente l’Ema si esprimerà fra oggi e domani, certo è che, per quanto l’impressione generale è che si ‘tenda’ a minimizzare, affermando che il nesso tra il vaccino Astrazemeca ed i casi diè tutto da appurare, in realtà invece la sensazione è che qualcosa ci sia. Un sentore di ‘sospetti’ che sta lentamente allarmando tutti i paesi europei e, ad accanto a quanti hanno deciso nuovamente di spendere l’inoculazione di questo vaccino, ieri ad esempio la Germania ha deciso ‘precauzionalmente’ di vietarne l’inoculazione agli over 60.: perché quei coaguli nel cervello? Idell’JCVI optano per ilMa proprio perché in attesa di un pronunciamento dell’Ema, senza una precisa disposizione sulla quale basarsi, oggi anche la Gran Bretagna ha deciso di ‘agire autonomamente’. Dunque ...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Ema, l'Agenzia europea del farmaco terrà una conferenza stampa oggi alle 16 sulla nuova valutazione della… - Gigliom57 : RT @barbarab1974: In un paese serio, visto quanto accaduto con #Astrazeneca (la correlazione con le trombosi, evidente fin da subito, è s… - Alien1it : «Vaccini e trombosi? Si rischia anche con un'aspirina, e chi si ammala di Covid è più esposto».>>Intanto le penne c… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca trombosi

Si va verso lo stop per le donne più giovani. Alle 16 l'Aifa comunicherà le conclusioni del nuovo ciclo di controlli. L'Oms ribadisce che al momento non ci sono nessi con i casi dima sono già diversi i paesi che usano il vaccino anglo - svedese solo per gli over 60Read More Flash Vaccino: Italia 'sospesa' attende news da Ema 7 Aprile 2021 Vaccino, l'Italia attende news dall'Ema, l'agenzia europea del farmaco, che potrebbe ...ROMA - Il nesso tra i rarissimi casi di trombosi e il vaccino AstraZeneca "non è dimostrabile perché i casi sono pochi. Di fronte a una casistica così limitata non è possibile creare nessi: sono ...Un funzionario dell'EMA definisce praticamente certa l'esistenza di un legame tra il vaccino Astrazeneca e i casi di trombosi verificatisi.