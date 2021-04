Anche una sedia divide Erdogan e l'Ue (Di mercoledì 7 aprile 2021) Può una sedia diventare un caso diplomatico? Sì, soprattutto se si tratta di una sedia mancante, se in analoghe situazioni passate la sedia c’era e se la personalità cui doveva essere destinata è una donna. Come si vede bene dal video girato ieri sui social e come ammesso oggi dal suo portavoce Eric Mamer, la stessa Ursula von der Leyen è rimasta “sorpresa” ieri quando ha visto che non c’era una sedia per lei all’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Solo due posti: uno per Erdogan e l’altro per il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che però evidentemente non ha condiviso la stessa sorpresa della presidente della Commissione Europea, in quanto ha preso posto impassibile accanto al leader turco, lasciando von der Leyen nel suo sbigottimento. Il caso diplomatico c’è e, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Può unadiventare un caso diplomatico? Sì, soprattutto se si tratta di unamancante, se in analoghe situazioni passate lac’era e se la personalità cui doveva essere destinata è una donna. Come si vede bene dal video girato ieri sui social e come ammesso oggi dal suo portavoce Eric Mamer, la stessa Ursula von der Leyen è rimasta “sorpresa” ieri quando ha visto che non c’era unaper lei all’incontro con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. Solo due posti: uno pere l’altro per il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, che però evidentemente non ha condiviso la stessa sorpresa della presidente della Commissione Europea, in quanto ha preso posto impassibile accanto al leader turco, lasciando von der Leyen nel suo sbigottimento. Il caso diplomatico c’è e, ...

