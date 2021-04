Yahoo Answers chiuderà i battenti il 4 maggio (Di martedì 6 aprile 2021) Yahoo Answers chiuderà, portandosi dietro tanta nostalgia e un pezzo di storia di Internet, a partire dal prossimo 4 maggio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 6 aprile 2021), portandosi dietro tanta nostalgia e un pezzo di storia di Internet, a partire dal prossimo 4L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - LaStampa : L’ultima risposta di Yahoo Answers: dopo 16 anni la piattaforma chiude per sempre - _nottpwk_ : RT @sonotipoemily: come stai? ? bene ? così così ? male ¦ STANNO PER CHIUDERE YAHOO ANSWERS E IO NON POTRÒ PIÙ COPIRAE LE RISPOSTE DI 13 A… - louis_myanchor : RT @landofaII: Voglio ricordare Yahoo Answers così. Addio, compagno di mille avventure #YahooAnswers - franciribolla : RT @coccinellabruh: menomale che ho finito il liceo prima che chiudessero Yahoo answers -