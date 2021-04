Xbox Game Pass: ancora giochi in arrivo, ormai la discriminante è il tempo? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 aprile 2021) Il catalogo di Xbox Game Pass continua a crescere a ritmi mostruosi, ed è ormai diventato difficile starci dietro: la vera discriminante ormai è il tempo a disposizione?. Xbox Game Pass continua a vedere l’arrivo di nuovi giochi nel suo enorme catalogo, ed è ormai diventato chiaro a tutti che non esiste più un problema di numeri per il servizio in abbonamento di casa Microsoft, bensì di puro e semplice tempo libero. È notizia di qualche ora fa che Grand Theft Auto V tornerà su Game Pass questo mese, insieme a una manciata di titoli che definiremmo “minori”, ma che … Notizie giochi L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021) Il catalogo dicontinua a crescere a ritmi mostruosi, ed èdiventato difficile starci dietro: la veraè ila disposizione?.continua a vedere l’di nuovinel suo enorme catalogo, ed èdiventato chiaro a tutti che non esiste più un problema di numeri per il servizio in abbonamento di casa Microsoft, bensì di puro e semplicelibero. È notizia di qualche ora fa che Grand Theft Auto V tornerà suquesto mese, insieme a una manciata di titoli che definiremmo “minori”, ma che … NotizieL'articolo ...

Advertising

XboxItalia : #Outriders è disponibile oggi con #XboxGamePass ?? Lo hai già messo in download? - Checcolin80 : Grand Theft Auto V, MLB The Show 21 e tantissimi altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass - EduardoHulshof : RT @GamesPaladinsIT: @LostWordsGame sviluppato da @GamesSketchbook, ha una #storia fantastica e mai banale, una #narrativa molto profonda e… - Myself84833841 : RT @GamesPaladinsIT: @LostWordsGame sviluppato da @GamesSketchbook, ha una #storia fantastica e mai banale, una #narrativa molto profonda e… - Asgard_Hydra : Xbox Game Pass: c'è anche GTA 5 tra i giochi gratis di aprile su PC, Xbox e Android -