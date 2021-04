Vaccino | rallentamenti in hub Napoli | code per rifiuto AstraZeneca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino rallentamenti

NAPOLI -e code si stanno verificando in tutti gli hub vaccinali di Napoli, dove oggi erano ...rimasti negli hub cercando di convincere i medici a somministrargli altre qualità di, ...... è cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di'. 06 apr 16:00 Napoli, code nei centri vaccinali: in molti rifiutano AstraZenecae code ...Dalla struttura commissariale spiegano che “no, non sarà un taglio, ma un differimento”. Si parla, ancora una volta, del vaccino AstraZeneca. Tornato alla ribalta, e in mezzo alla bufera non solo medi ...Dopo il rallentamento delle vaccinazioni anti Covid nei giorni ... per arrivare a fine settembre con l’80% della popolazione vaccinata. L’accelerazione è prevista a maggio, con l’arrivo del quarto ...