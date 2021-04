Vaccini ai fragilissimi | tempi | patologie e codici di esenzione | ecco chi può prenotare e chi verrà chiamato dalle Asl

(Di martedì 6 aprile 2021) La Toscana cambia sistema e stabilisce due percorsi per le somministrazioni agli estremamente vulnerabili.gli elenchi che individuano con precisione le due categorie patologia per patologia. Sul portale online si prendono appuntamenti per i giorni dal 9 all’11 aprile e dal 23 al 9 maggio

Con l'arrivo di una partita diPfizer è iniziata la somministrazione domiciliare grazie ...i non aventi diritto e quelli che non rientrano a pieno titolo tra i soggetti fragili e, ...La questione dei 'fantasma' per quanto riguarda il personale socio - sanitario è stata ... ' Le persone anziane, o i, o i malati che stanno ancora aspettando hanno diritto di ...Sono "ultimi" per grado di salute, fra loro gli "ultimi degli ultimi" sono quelli che non hanno chi li assista per prenotarsi al computer. E non vanno dimenticati ...FIRENZE. Dopo l’ennesimo cambio di rotta, la Toscana sembra aver costruito l’architettura definitiva del piano di vaccinazione per i fragilissimi. Così, dopo un giorno di rinvio, non solo mercoledì 7 ...