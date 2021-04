Ue, valutazione Ema di AstraZeneca attesa per mercoledì (Di martedì 6 aprile 2021) "Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì". Così la commissaria Ue ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) "Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulladella farmacovigilanza del vaccino di. Laper". Così la commissaria Ue ...

Advertising

elen_twin : RT @Agenzia_Ansa: Ue: è attesa per mercoledì la valutazione dell'Ema, sul vaccino di AstraZeneca. La commissaria Ue alla Salute Kyriakides… - Agenzia_Ansa : Ue: è attesa per mercoledì la valutazione dell'Ema, sul vaccino di AstraZeneca. La commissaria Ue alla Salute Kyri… - fisco24_info : Ue, valutazione Ema di AstraZeneca attesa per mercoledì: Kyriakides in stretto contatto con agenzia Ue - Simo07827689 : RT @Ruffino_Lorenzo: Domani nuova valutazione EMA su AstraZeneca - micheled2869 : RT @Ruffino_Lorenzo: Domani nuova valutazione EMA su AstraZeneca -