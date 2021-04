SailGP 2021 | parte la sfida Spithill contro Ainslie | Burling e Outteridge Si incomincia alle Bermuda | poi Taranto

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) Nel weekend del 24-25 aprile andrà in scena la prima tappa del. Questa prestigiosa competizione velica, organizzata tra gli altri dal mitico Russel Coutts, è giunta alla sua seconda edizione e prevede l’utilizzo dei catamarani F50 con foil. L’avvio è, per un fine settimana davvero da sogno. Si tratterà di un evento assolutamente da non perdere, perché va in scena a un mese dal termine della America’s Cup e moltissimi protagonisti della competizione sportiva più antica al mondo si daranno battaglia anche in questa occasione. A bordo vedremo delle autentiche stelle e assisteremo a sfide da urlo. L’australiano James, timoniere di Luna Rossa durante la America’s Cup (sconfitta per 7-3 in Finaleil Defender), sarà il faro di Team USA e si appresta a un confronto davvero ...