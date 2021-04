Protestano ristoratori e commercianti, scontri davanti a Montecitorio (Di martedì 6 aprile 2021) Momenti di alta tensione davanti Montecitorio, con scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, schierate in assetto anti sommossa. davanti la Camera, da alcune ore, sono diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid (tra cui ristoranti, palestre, ambulanti). La tensione è andata crescendo, con lanci di fumogeni e alcuni manifestanti che hanno tentato di sfondare le transenne a protezione della piazza. Le forze dell’ordine hanno contenuto i tentativi di sfondamento, fermando alcuni manifestanti. Oltre ai fumogeni, sono state lanciate anche alcune bottiglie. “Lavoro, lavoro” è il coro del folto gruppo di commercianti ambulanti che si è riunito in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano, per chiedere di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Momenti di alta tensione, contra i manifestanti e le forze dell’ordine, schierate in assetto anti sommossa.la Camera, da alcune ore, sono diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le norme anti Covid (tra cui ristoranti, palestre, ambulanti). La tensione è andata crescendo, con lanci di fumogeni e alcuni manifestanti che hanno tentato di sfondare le transenne a protezione della piazza. Le forze dell’ordine hanno contenuto i tentativi di sfondamento, fermando alcuni manifestanti. Oltre ai fumogeni, sono state lanciate anche alcune bottiglie. “Lavoro, lavoro” è il coro del folto gruppo diambulanti che si è riunito in piazza Duca d’Aosta,alla Stazione Centrale di Milano, per chiedere di ...

