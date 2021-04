(Di martedì 6 aprile 2021) “Dereknon ha usato una forza ragionevole per fermare George. Ha violato in modo assoluto il protofissato per tenere fermo un arrestato”. Lo ha detto Medaria Arradondo,delladi, dipartimento di cui faceva parte Derek, l’ex poliziotto accusato di aver provocato la morte di Georgeil 25 maggio 2020 durante l’arresto, tenendogli il ginocchio sulper circa 9 minuti. Arradondo ha rilasciato la sua deposizione in tribunale lunedì, dicendosi “veemente contrario” all’idea che ci fosse una singola giustificazione per il comportamento dell’ex agente. Al sesto giorno di, ildellaha dichiarato che il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo... sto morendo'. Sono le ultime parole di George Floyd. Il vid… - fabioferrero71 : RT @HuffPostItalia: Processo Floyd, capo polizia di Minneapolis contro Chauvin: 'Stretta al collo contro le regole' - PorellaOfficial : RT @HuffPostItalia: Processo Floyd, capo polizia di Minneapolis contro Chauvin: 'Stretta al collo contro le regole' - giek2 : RT @HuffPostItalia: Processo Floyd, capo polizia di Minneapolis contro Chauvin: 'Stretta al collo contro le regole' - HuffPostItalia : Processo Floyd, capo polizia di Minneapolis contro Chauvin: 'Stretta al collo contro le regole' -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Floyd

George. Alla sbarra l'agente Chauvin, in gioco molto di più (di L. Santucci) "Defund the Police": dove la polizia non c'è aumentano i crimini. La lezione di MinneapolisGeorge, il nuovo video alAlcuni giorni fa, un nuovo video mostrato alcontro l'agente Derek Chauvin, accusato della morte di George, ha scosso l'aula del tribunale di ...Nella sua deposizione Medaria Arradondo ha chiarito che non c'è alcuna giustificazione per il comportamento dell'ex agente: "Non ha usato una forza ragionevole" ...Il capo della polizia Medaria Arradondo con la sua testimonianza ha inchiodato l’agente Derek Chauvin al processo per la morte di George Floyd Medaria Arradondo, capo della polizia di Minneapolis, ...