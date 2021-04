Moggi sulla Juventus: “Ormai è diventata come l’Inter di Moratti” (Di martedì 6 aprile 2021) “Negli ultimi tempi la società non sta dimostrando forza. Dichiamolo chiaramente: siamo diventati l’Inter di Moratti. La dirigenza avrebbe dovuto tenere Allegri in panchina e non cambiare, non dare ascolto agli spifferi, alle voci provenienti dai tifosi. Penso che la Juventus proseguirà con Pirlo e sono fiducioso sul raggiungimento della zona Champions. Se domani andasse male, non farei nulla. Altrimenti si sbaglia due volte. C’è un progetto e bisogna portarlo avanti. Pirlo è una scommessa ma non ha molte colpe”. Questo il pensiero di Luciano Moggi espresso nel corso della diretta Twitch di Juventibus sulla situazione attuale di una Juventus che contro ogni pronostico è costretta a difendere il posto Champions. E sulla rosa: “La Juve ha giocatori importanti ma non è ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) “Negli ultimi tempi la società non sta dimostrando forza. Dichiamolo chiaramente: siamo diventatidi. La dirigenza avrebbe dovuto tenere Allegri in panchina e non cambiare, non dare ascolto agli spifferi, alle voci provenienti dai tifosi. Penso che laproseguirà con Pirlo e sono fiducioso sul raggiungimento della zona Champions. Se domani andasse male, non farei nulla. Altrimenti si sbaglia due volte. C’è un progetto e bisogna portarlo avanti. Pirlo è una scommessa ma non ha molte colpe”. Questo il pensiero di Lucianoespresso nel corso della diretta Twitch di Juventibussituazione attuale di unache contro ogni pronostico è costretta a difendere il posto Champions. Erosa: “La Juve ha giocatori importanti ma non è ...

Advertising

sportface2016 : #Juventus, le parole di #Moggi: 'Ormai siamo come l'Inter di Moratti' - Fiamma_74 : RT @Group8g: @LucianoMoggi Voglio Lippi come nuovo Moggi ed gasperini e tutto il suo staff come allenatore .. Sartori al posto di paratici… - Group8g : @LucianoMoggi Voglio Lippi come nuovo Moggi ed gasperini e tutto il suo staff come allenatore .. Sartori al posto d… - orsu61 : RT @stevevicrn: invitare Moggi ad una trasmissione sportiva (anche se insulsa) è come invitare Schettino ad un corso sulla sicurezza nautic… - MareMos63645927 : E moggi telefonava per informarsi sulla salute degli arbitri, e poi questo discorso non può essere paragonabile a u… -