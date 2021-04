Milan, Leao torna in gruppo. In dubbio Brahim Diaz e Mandzukic (Di martedì 6 aprile 2021) Prosegue la preparazione del Milan in una settimana che porterà i rossoneri in campo contro il Parma al Tardini. Dopo la colazione, il gruppo ha preso parte ad un allenamento mattutino iniziato in palestra con la consueta attivazione muscolare. A seguire, la squadra è scesa in campo sul centrale con una serie di torelli a tema. A chiudere possesso palla e partitella su campo ridotto. La buona notizia riguarda Leao che è tornato a lavorare in gruppo mentre Brahim Diaz e Mandzukic sono in dubbio e saranno valutati nei prossimi giorni. Nella giornata di domani è prevista una nuova seduta mattutina. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Prosegue la preparazione delin una settimana che porterà i rossoneri in campo contro il Parma al Tardini. Dopo la colazione, ilha preso parte ad un allenamento mattutino iniziato in palestra con la consueta attivazione muscolare. A seguire, la squadra è scesa in campo sul centrale con una serie di torelli a tema. A chiudere possesso palla e partitella su campo ridotto. La buona notizia riguardache èto a lavorare inmentresono ine saranno valutati nei prossimi giorni. Nella giornata di domani è prevista una nuova seduta mattutina. SportFace.

AntoVitiello : #Leao potrebbe recuperare per Parma, così come #Diaz. #Mandzukic ancora in dubbio e #Romagnoli si vedrà nel corso… - AntoVitiello : #Leao in gruppo con il #Milan, verso il recupero in vista di #ParmaMilan - AntoVitiello : Tampone negativo per #Donnarumma che verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni, così come tutto il gruppo… - infoitsport : Milan, Donnarumma e Leao tra tamponi e allenamento: le ultime - infoitsport : Milan, Donnarumma e Leao tra tamponi e allenamento: le ultime -