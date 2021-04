Lutto a Uomini e Donne: è morta Erica Vittoria Hauser (Di martedì 6 aprile 2021) Erica Vittoria Hauser è morta a soli 44 anni. La donna, nota per aver partecipato al trono Over di Uomini e Donne, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di Roma. Erica Vittoria Hauser è morta Lutto a Uomini e Donne: Erica Vittoria Hauser è morta. La donna, ex volto del trono Over, aveva soltanto 44 anni. Il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto all'interno del suo appartamento di Roma. Stando alle prime notizie che sono trapelate, Erica Vittoria è scomparsa nel sonno nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Le cause del decesso, però, non sono state rese ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 aprile 2021)a soli 44 anni. La donna, nota per aver partecipato al trono Over di, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di Roma.. La donna, ex volto del trono Over, aveva soltanto 44 anni. Il suo corpo privo di vita è stato rinvenuto all'interno del suo appartamento di Roma. Stando alle prime notizie che sono trapelate,è scomparsa nel sonno nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Le cause del decesso, però, non sono state rese ...

