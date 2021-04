L’Italia vede solo due colori | arancione e rosso Possibili riaperture ristoranti a pranzo non prima del 26

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 aprile 2021), finito il lockdown pasquale, èrossa e. Si ritorna ad una simil normalità, se così si può dire. Ovvero al meccanismo che monitorando la curva dei contagi, a seconda dei dati, pone le Regioni in determinate fasce. Che, però, fino ad almeno al 26 Aprile, appunto, sarannol’arancio e il, visto che il giallo è stato bannato per tutto il mese. Leggi anche › Nuovo Dpcm, niente zona gialla fino al 1° maggio. Probabile stretta dopo Pasqua Italia rossa eX Il colore delle Regioni di questa Italia rossa e, è stato stabilito dal monitoraggio di venerdì scorso. Sono in fascia rossa: Calabria, ...