Kung | il teologo ribelle che contestò l' infallibilità papale Adnkronos 4

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 aprile 2021) () - Dal 1996 è Küng era professore emerito, avendo lasciato l'insegnamento per raggiunti limiti di età. Non per questo ha rinunciato a far sentire la sua voce, continuando ad essere tra i principali critici dell'autorità(ripetute le sue prese di posizione sui pontefici Karol Wojtyla e Joseph Ratzinger) e del culto mariano. Ha proseguito la sua battaglia affinché la Chiesa cattolica, sulla base del Concilio Vaticano II, si apra all'ammissione delle donne a ogni ministero, favorisca la partecipazione dei laici alla vita religiosa, incentivi il dialogo ecumenico e interreligioso e si apra al mondo, abbandonando l'esclusivismo teologico e l'eurocentrismo. In materia bioetica ha sostenuto che secondo la dottrina ufficiale, nei casi di utilizzo di "mezzi straordinari" per il mantenimento della vita, la loro sospensione non si configuri come ...