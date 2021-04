Iv: Renzi, 'ho molta voglia, i miei viaggi non sono incompatibili' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Di fare politica "ho molta voglia". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira. "Con Italia viva abbiamo intentato tante battaglie, sul family act, sul piano shock, adesso sul piano Sanità 20-30. Stiamo facendo proposte concrete", ha spiegato il leader di Iv. I viaggi all'estero "non sono incompatibili" con questi impegni: "Quando faranno una legge per dire che chi sta in Parlamento non può fare un altro lavoro deciderò. I viaggi sono a mie spese, la mia dichiarazione dei redditi versa più di quanto guadagno da parlamentare, se ci sarà da scegliere sceglierò", ha spiegato Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Di fare politica "ho". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira. "Con Italia viva abbiamo intentato tante battaglie, sul family act, sul piano shock, adesso sul piano Sanità 20-30. Stiamo facendo proposte concrete", ha spiegato il leader di Iv. Iall'estero "non" con questi impegni: "Quando faranno una legge per dire che chi sta in Parlamento non può fare un altro lavoro deciderò. Ia mie spese, la mia dichiarazione dei redditi versa più di quanto guadagno da parlamentare, se ci sarà da scegliere sceglierò", ha spiegato

