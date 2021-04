Istat | a febbraio 945mila occupati in meno di un anno fa

Advertising

istat_it : A febbraio occupazione sostanzialmente stabile rispetto a gennaio. In calo gli autonomi (-18 mila) mentre aumentan… - Agenzia_Italia : L' effetto Covid sull'occupazione: in un anno persi 945.000 posti - francescoseghez : Qui una comparazione tra l'andamento dell'occupazione in Italia tra febbraio e dicembre 2020 con la vecchia e con l… - enmorlicchio : RT @AGarnero: ??Molta attenzione ai dati #Istat di oggi: da questo bollettino che copre gennaio e febbraio i cassaintegrati e gli autonomi… - SERGIOBERLATO : L’Istat certifica il tracollo dell’occupazione italiana. Da febbraio 2020 ci sono 945mila nuovi disoccupati, di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat febbraio

In un anno di pandemia persi 945mila posti di lavoro . È la stima provvisoria diffusa dall': a2021 si sono registrati 945mila occupati in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Parallelamente, nell'arco dei dodici mesi, crescono le persone in cerca di lavoro , ma ...La pandemia ha avuto l'effetto di un vero e proprio terremoto come certificato dagli ultimi datirelativi al2021. Mese in cui gli occupati erano 22.197.000, ovvero 945.000 in meno ...A febbraio gli occupati erano 22.197.000, ovvero 945.000 in meno rispetto a febbraio 2020. Lo rileva l'Istat spiegando che rispetto a gennaio si è registrata una sostanziale stabilità (+6.000). «Le ...A febbraio si arresta il calo degli occupati in Italia, che rimangono sostanzialmente stabili rispetto a gennaio, mentre scendono lievemente i disoccupati e gli inattivi. I dati Istat evidenziano una ...